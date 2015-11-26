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Рассказ об издании сборника KREATOR



Двадцать шестого февраля в виде делюкс-бокс-сета, на двойном CD и двойном виниле состоялся релиз компиляции KREATOR "Under The Guillotine: The Noise Records Anthology". Видео, рассказывающее о содержимом бокс-сета, включающего следующее, доступно ниже:



- Endless Pain - (Swirl vinyl with original artwork & inner sleeve)

- Pleasure To Kill - (Splatter vinyl with original artwork & inner sleeve)

- Terrible Certainty - (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

- Extreme Aggression - (Half/half vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

- Coma Of Souls - (Splatter vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

- Renewal - (Swirl vinyl with original artwork & inner lyric sleeve)

- Some Pain Will Last DVD - Containing ‘From The Vault’ mini documentary, plus two previously unreleased audio live concerts and an Andy Sneap remix of Live In East Berlin 1990

- 12” x 12”, 40 page hardback book of photography, quotes and lyrics from the first decade of the bands existence. Contains rare and previously unseen photos from the era.

- Reproduction ‘End Of The World’ demo cassette

- ‘Demon’ figurine USB drive containing MP3 audio of all the expanded editions of all the albums.

- All encased in an executioners, guillotine box.

- The first 250 orders from the Noise Records store will also receive a signed art card by Mille Petrozza.



Трек-лист:



LP1: Endless Pain (1985)

"Endless Pain"

"Total Death"

"Storm Of The Beast"

"Tormentor"

"Son Of Evil"

"Flag Of Hate"

"Cry War"

"Bonebreaker"

"Living In Fear"

"Dying Victims"



LP2: Pleasure To Kill (1986)

"Choir Of The Damned"

"Ripping Corpse"

"Death Is Your Saviour"

"Pleasure To Kill"

"Riot Of Violence"

"The Pestilence"

"Carrion"

"Command Of The Blade"

"Under The Guillotine"



LP3: Terrible Certainty (1987)

"Blind Faith"

"Storming With Menace"

"Terrible Certainty"

"As The World Burns"

"Toxic Trace"

"No Escape"

"One Of Us"

"Behind The Mirror"



LP4: Extreme Aggression (1989)

"Extreme Aggressions"

"No Reason To Exist"

"Love Us Or Hate Us"

"Stream Of Consciousness"

"Some Pain Will Last"

"Betrayer"

"Don't Trust"

"Bringer Of Torture"

"Fatal Energy"



LP5: Coma Of Soul (1990)

"When The Sun Burns Red"

"Coma Of Souls"

"People Of The Lie"

"World Beyond"

"Terror Zone"

"Agents Of Brutality"

"Material World Paranoia"

"Twisted Urges"

"Hidden Dictator"

"Mental Slavery"



LP6: Renewal (1992)

"Winter Martyrium"

"Renewal"

"Reflection"

"Brainseed"

"Karmic Wheel"

"Realitätskontrolle"

"Zero To None"

"Europe After The Rain"

"Depression Unrest"







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