Видео полного выступления KREATOR



Видео полного выступления KREATOR, которое состоялось 26 мая в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hate Über Alles

02. People Of The Lie

03. Awakening Of The Gods

04. Enemy Of God

05. Betrayer

06. Satan Is Real

07. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite)

08. 666 - World Divided

09. Flag Of Hate

10. Violent Revolution

11. Pleasure To Kill







