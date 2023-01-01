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Видео полного выступления KREATOR



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Видео полного выступления KREATOR, которое состоялось 26 мая в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hate Über Alles
02. People Of The Lie
03. Awakening Of The Gods
04. Enemy Of God
05. Betrayer
06. Satan Is Real
07. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite)
08. 666 - World Divided
09. Flag Of Hate
10. Violent Revolution
11. Pleasure To Kill




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