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Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»



В новом интервью Sense Music Media фронтмен KREATOR Mille Petrozza подтвердил, что он и его коллеги по группе начали работу над новым материалом:



«Это займёт некоторое время. Я был в студии последние пару дней, и это всегда похоже на вырывание зубов. Ты думаешь: "Блин! У меня есть классные риффы, но это ещё не песня". А потом ты словно беременеешь песней. Ты думаешь: "Во дела. Это здорово" или "Это отстой" или "Это потрясающе" или "Я не могу это слушать. Пока не готово". Ты ложишься спать с этой песней, а на следующее утро просыпаешься и всё ещё думаешь о ней. И это немного странное состояние души, в котором я нахожусь во время сочинения песен, потому что я всегда стараюсь сделать песни самыми энергичными и лучшими... Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял. Я всё ещё думаю: "Это ещё не конец. Я должен ещё написать песню, которая будет чертовски потрясающей". Поэтому к каждой песне я подхожу именно так, и это может быть немного утомительно».



Petrozza считает, что песня готова, когда больше нечего добавить и нечего убрать, а текст на 100 процентов выражает цель трека:



«Дело не в технике. Дело не в качестве. Это ощущение. Это сродни тому, как если бы вы слушали что-то или смотрели на свою картину и чувствовали, что она ещё не закончена. И это невозможно объяснить на рациональном уровне. Это эмоция, и если вы не ощущаете, что песня завершена, значит, она еще не завершена».







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