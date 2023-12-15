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Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»



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В новом интервью Sense Music Media фронтмен KREATOR Mille Petrozza подтвердил, что он и его коллеги по группе начали работу над новым материалом:

«Это займёт некоторое время. Я был в студии последние пару дней, и это всегда похоже на вырывание зубов. Ты думаешь: "Блин! У меня есть классные риффы, но это ещё не песня". А потом ты словно беременеешь песней. Ты думаешь: "Во дела. Это здорово" или "Это отстой" или "Это потрясающе" или "Я не могу это слушать. Пока не готово". Ты ложишься спать с этой песней, а на следующее утро просыпаешься и всё ещё думаешь о ней. И это немного странное состояние души, в котором я нахожусь во время сочинения песен, потому что я всегда стараюсь сделать песни самыми энергичными и лучшими... Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял. Я всё ещё думаю: "Это ещё не конец. Я должен ещё написать песню, которая будет чертовски потрясающей". Поэтому к каждой песне я подхожу именно так, и это может быть немного утомительно».

Petrozza считает, что песня готова, когда больше нечего добавить и нечего убрать, а текст на 100 процентов выражает цель трека:

«Дело не в технике. Дело не в качестве. Это ощущение. Это сродни тому, как если бы вы слушали что-то или смотрели на свою картину и чувствовали, что она ещё не закончена. И это невозможно объяснить на рациональном уровне. Это эмоция, и если вы не ощущаете, что песня завершена, значит, она еще не завершена».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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15 дек 2023
k
klim
> Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял

Лично мне кажется, такой песней была Replicas of life
15 дек 2023
Gustaff
Эндорама, однозначно))
15 дек 2023
E
Equitant
Не, старина Милле, самые лучшие песни ты написал в далёком 92-м, для Renewal...

просмотров: 554

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