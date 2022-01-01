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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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KREATOR и LAMB OF GOD записали песню



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По словам лидера KREATOR Mille Petrozza'ы, в октябре состоится премьера совместного трека с LAMB OF GOD, получившего название "State Of Unrest":

«Мы сделали её вместе. Должно быть круто. И я считаю, что всё будет совсем иначе, так как это смесь европейского и американского подхода. Она была написана под тур, к его старту, так что должна быть классной. И само сотрудничество вышло классным!»




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