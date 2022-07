сегодня



KREATOR и LAMB OF GOD записали песню



По словам лидера KREATOR Mille Petrozza'ы, в октябре состоится премьера совместного трека с LAMB OF GOD, получившего название "State Of Unrest":



«Мы сделали её вместе. Должно быть круто. И я считаю, что всё будет совсем иначе, так как это смесь европейского и американского подхода. Она была написана под тур, к его старту, так что должна быть классной. И само сотрудничество вышло классным!»







