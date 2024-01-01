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*Новое видео NIGHTWISH 41
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 32
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 24
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|||| 26 май 2024

Видео с текстом от KREATOR



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Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом к версии KREATOR композиции BAD RELIGION "You Are The Government". Этот трек включен в бокс-сет Enemy Of God / Hordes Of Chaos:

ENEMY OF GOD 2LP GATEFOLD
1. Enemy Of God (Remastered)
2. Impossible Brutality (Remastered)
3. Suicide Terrorist (Remastered)
4. World Anarchy (Remastered)
5. Dystopia (Remastered)
6. Voices Of The Dead (Remastered)
7. Murder Fantasies (Remastered)
8. When Death Takes Its Dominion (Remastered)
9. One Evil Comes - A Million Follow (Remastered)
10. Dying Race Apocalypse (Remastered)
11. Under A Total Blackened Sky (Remastered)
12. The Ancient Plague (Remastered)

HORDES OF CHAOS 1LP GATEFOLD
1. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite) (Remastered)
2. War Curse (Remastered)
3. Escalation (Remastered)
4. Amok Run (Remastered)
5. Destroy What Destroys You (Remastered)
6. Radical Resistence (Remastered)
7. Absolute Misanthropy (Remastered)
8. To The Afterborn (Remastered)
9. Corpses Of Liberty (Remastered)
10. Demon Prince (Remastered)
11. Alle Gegen Alle (SLIME Cover) (Remastered)
12. You Are The Government (BAD RELIGION Cover) (Remastered)

ENEMY OF GOD 2CD DIGIPAK DISC 1
1. Enemy Of God (Remastered)
2. Impossible Brutality (Remastered)
3. Suicide Terrorist (Remastered)
4. World Anarchy (Remastered)
5. Dystopia (Remastered)
6. Voices Of The Dead (Remastered)
7. Murder Fantasies (Remastered)
8. When Death Takes Its Dominion (Remastered)
9. One Evil Comes - A Million Follow (Remastered)
10. Dying Race Apocalypse (Remastered)
11. Under A Total Blackened Sky (Remastered)
12. The Ancient Plague (Remastered)

ENEMY OF GOD 2CD DIGIPAK DISC 2
1. Intro (Live At Wacken Open Air 2005)
2. Enemy Of God (Live At Wacken Open Air 2005)
3. Impossible Brutality (Live At Wacken Open Air 2005)
4. Pleasure To Kill (Live At Wacken Open Air 2005)
5. Phobia (Live At Wacken Open Air 2005)
6. Violent Revolution (Live At Wacken Open Air 2005)
7. Suicide Terrorist (Live At Wacken Open Air 2005)
8. Extreme Aggression (Live At Wacken Open Air 2005)
9. People Of The Lie (Live At Wacken Open Air 2005)
10. Voices Of The Dead (Live At Wacken Open Air 2005)
11. Terrible Certainty (Live At Wacken Open Air 2005)
12. Betrayer (Live At Wacken Open Air 2005)
13. Flag Of Hate (Live At Wacken Open Air 2005)
14. Tormentor (Live At Wacken Open Air 2005)

HORDES OF CHAOS 2CD DIGIPAK DISC 1
1. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite) (Remastered)
2. War Curse (Remastered)
3. Escalation (Remastered)
4. Amok Run (Remastered)
5. Destroy What Destroys You (Remastered)
6. Radical Resistence (Remastered)
7. Absolute Misanthropy (Remastered)
8. To The Afterborn (Remastered)
9. Corpses Of Liberty (Remastered)
10. Demon Prince (Remastered)
11. Alle Gegen Alle (SLIME Cover) (Remastered)
12. You Are The Government (BAD RELIGION Cover) (Remastered)

HORDES OF CHAOS 2CD DIGIPAK DISC 2
1. Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite) (Remixed)
2. War Curse (Remixed)
3. Escalation (Remixed)
4. Amok Run (Remixed)
5 Destroy What Destroys You (Remixed)
6. Radical Resistance (Remixed)
7. Absolute Misanthropy (Remixed)
8. To The Afterborn (Remixed)
9. Corpses Of Liberty (Remixed)
10. Demon Prince (Remixed)

KREATOR Release Official Lyric Video For BAD RELIGION Cover "You Are The Government"; Enemy Of God / Hordes Of Chaos Remastered Boxset Out Now




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