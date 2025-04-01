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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 128
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
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In Flames

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1 апр 2025 : 		 Mikael Stanne выступит с IN FLAMES

2 дек 2024 : 		 Концертное видео IN FLAMES

10 июн 2024 : 		 CHRIS BRODERICK: «В IN FLAMES свободы больше, чем в MEGADETH»

3 июн 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Нынешний состав прекрасен!»

5 май 2024 : 		 Юбилейные винилы IN FLAMES выйдут летом

21 апр 2024 : 		 Гитарист IN FLAMES исполняет RATT, KING DIAMOND, YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было»

24 фев 2024 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

9 фев 2024 : 		 Визуальный ряд от IN FLAMES

18 янв 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «У нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное»

28 окт 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»

29 авг 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

23 авг 2023 : 		 Документальный фильм от IN FLAMES

24 июл 2023 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»

8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

30 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»
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Mikael Stanne выступит с IN FLAMES



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По случаю 31 годовщины выпуска «Lunar Strain» группа IN FLAMES планирует устроить специальный сет в рамках двухдневного фестиваля Borgholm Brinner. В первый день коллектив целиком отыграет материал этого знакового произведения, а партии вокала исполнит Mikael Stanne! В настоящий момент проходят финальные переговоры и планирование графиков всех заинтересованных сторон. По предварительной информации, в мероприятии также примет участие Oscar Dronjak из HAMMERFALL и, возможно, на паре композиций появится Jesper Strömblad.

Ранее в интервью Total Rock в 2020 году у Mickael'a спросили, что он думает о возможности выйти на одну сцену с IN FLAMES:

«Ха-ха. Забавная мысль. Хотя... Знаете, она не кажется настолько абсурдной, ведь никакой вражды между нами нет и быть не может. Мы все из одного города, большого по шведским меркам, но не очень большого по мировым, а когда начинали, так и вовсе тусовались в одних местах и держали друг с другом связь, да и делить нам было нечего. Главным в данном вопросе будет проблема с графиками наших выступлений и моей возможности подготовиться к концерту. Но я был бы не против, если бы нечто подобное произошло в будущем!».



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1 апр 2025
Corpsegrinder04
То , что Станне пел на первом Ин Флеймс это понятно . Но вот Кащей из Хаммерфолла чего забыл в этой тусовке ? То что они там со Стрёмбладом играли вместе в Ceremonial Oath , его участником In Flames не делает.
Таким макаром можно и Беркута с Соколом позвать в нагрузку.
Надо тогда и Dark-ов собирать с Фриденом на вокале. Он же на Скайдэнсере пел ))
1 апр 2025
WahrandPhain
Corpsegrinder04, но вот Кащей из Хаммерфолла чего забыл в этой тусовке

ин флеймс всегда был паверметалом с пафосом и маня-фантазией про мелодет, он на месте.

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