Mikael Stanne выступит с IN FLAMES



По случаю 31 годовщины выпуска «Lunar Strain» группа IN FLAMES планирует устроить специальный сет в рамках двухдневного фестиваля Borgholm Brinner. В первый день коллектив целиком отыграет материал этого знакового произведения, а партии вокала исполнит Mikael Stanne! В настоящий момент проходят финальные переговоры и планирование графиков всех заинтересованных сторон. По предварительной информации, в мероприятии также примет участие Oscar Dronjak из HAMMERFALL и, возможно, на паре композиций появится Jesper Strömblad.



Ранее в интервью Total Rock в 2020 году у Mickael'a спросили, что он думает о возможности выйти на одну сцену с IN FLAMES:



«Ха-ха. Забавная мысль. Хотя... Знаете, она не кажется настолько абсурдной, ведь никакой вражды между нами нет и быть не может. Мы все из одного города, большого по шведским меркам, но не очень большого по мировым, а когда начинали, так и вовсе тусовались в одних местах и держали друг с другом связь, да и делить нам было нечего. Главным в данном вопросе будет проблема с графиками наших выступлений и моей возможности подготовиться к концерту. Но я был бы не против, если бы нечто подобное произошло в будущем!».





