CHRIS BRODERICK: «В IN FLAMES свободы больше, чем в MEGADETH»



В рамках серии "My 3 Questions To" Chris'a Broderick'a спросили, нашёл ли он в IN FLAMES творческую свободу, которую хотел получить после ухода из MEGADETH десять лет назад, или же он самореализуется каким-то другим способом. 54-летний гитарист ответил:



«Думаю, они [вокалист IN FLAMES Anders Fridén и гитарист Björn Gelotte] определённо дают мне гораздо больше свободы, потому что я могу самовыражаться так, как мне нравится. Но в конечном итоге они всегда будут сочинять альбом, который будет отвечать интересам IN FLAMES. И поэтому именно они будут тщательно следить за тем, каким он будет. И я это прекрасно понимаю, потому что они — одна из оригинальных групп с подобным шведским звучанием, и ничто из того, что я могу сделать, не сможет его повторить. Я бы хотел что-то добавить от себя, и они уже позволили мне это сделать, и мне это нравится. В то же время они говорят, что если я захочу записать сольный альбом или что-то в этом роде, у меня есть возможность сделать это».







