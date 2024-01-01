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Вокалист IN FLAMES: «Нынешний состав прекрасен!»



ANDERS FRIDÉN в недавнем интервью обсудил недавнее пополнение:



«Прежде всего, они замечательные люди, и это помогает создать хорошее настроение во всем коллективе. Когда мы выходим на сцену или вообще на площадку, очень, очень важно, чтобы вы хорошо себя чувствовали и у вас было хорошее настроение в течение дня, чтобы все было готово для идеального вечера. Так что это, конечно, помогает. Ну и самое очевидное — они великолепные и талантливые музыканты. Но я говорю, что не менее важно, чтобы и вы были хорошим человеком, и чтобы у вас была отличная энергетика. И это помогает. И поскольку эти парни настолько хороши, нам с Björn [Gelotte, гитарист IN FLAMES] тоже приходится быть на их уровне. Так что это нас подстегивает, а когда мы играем вместе, это поднимает и мой уровень. В общем, это потрясающе во всех смыслах. И мы так много времени проводим вместе вне сцены, больше, чем на ней, так что этот аспект хорошего взаимодействия снаружи очень и очень важен».







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