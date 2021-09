сегодня



Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме



Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в рамках недавнего интервью подтвердил, что работа над альбомом полностью закончена:



«Мы записали альбом в начале этого года, он готов. И я думаю, что целью является — когда придёт время — просто его выпуск. Надеюсь, в следующем году — надеюсь, в начале следующего года. И это будет номер — я пытаюсь вспомнить, какая по счёту эта пластинка. Трудно поверить, что мы делаем это уже... Боже, я думаю, что первые песни со Slash'ем мы записали в 2009 году, что просто невероятно. Так что да, [это] определённо долгий путь».



На вопрос о звучании и стиле нового диска SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Myles ответил следующее:



«Главное в этой пластинке то, что в ней есть живая атмосфера. Эта пластинка была записана в стиле старой школы. Так что, не выдавая слишком многого, можно сказать, что в ней есть немного той энергии и той атмосферы, которую многие из нас слышали с детства. Так что это было прикольно. Это была увлекательная запись».













