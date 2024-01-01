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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Slash

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Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS



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Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, которое состоялось в Осаке в рамках "The River Is Rising - Rest Of The World Tour '24", доступно для просмотра ниже:

01. The River Is Rising
02. Driving Rain
03. Halo
04. Too Far Gone
05. Back From Cali
06. Whatever Gets You By
07. C'est La Vie
08. Actions Speak Louder Than Words
09. Always On The Run (Lenny Kravitz cover)
10. Bent To Fly
11. Mind Your Manners
12. Spirit Love
13. Bad Apples (GUNS N' ROSES song)
14. Starlight
15. Wicked Stone
16. April Fool
17. Fill My World
18. Doctor Alibi
19. You're A Lie
20. World On Fire

Encore:

21. Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) (Elton John cover)
22. Anastasia






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