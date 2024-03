сегодня



Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS



Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, которое состоялось в Осаке в рамках "The River Is Rising - Rest Of The World Tour '24", доступно для просмотра ниже:



01. The River Is Rising

02. Driving Rain

03. Halo

04. Too Far Gone

05. Back From Cali

06. Whatever Gets You By

07. C'est La Vie

08. Actions Speak Louder Than Words

09. Always On The Run (Lenny Kravitz cover)

10. Bent To Fly

11. Mind Your Manners

12. Spirit Love

13. Bad Apples (GUNS N' ROSES song)

14. Starlight

15. Wicked Stone

16. April Fool

17. Fill My World

18. Doctor Alibi

19. You're A Lie

20. World On Fire



Encore:



21. Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) (Elton John cover)

22. Anastasia











+0 -0



просмотров: 199