Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 12
*Новое видео CREMATORY 12
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 12
*Новое видео CREMATORY 12
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
Показать далее
| - |

|||| 26 мар 2022

SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM



zoom
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS посетили студию SiriusXM, где исполнили композицию "Fill My World".

SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS Perform "Fill My World" Live At SiriusXM; Video




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 134

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом