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*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 28
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Slash

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DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»



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DUFF MCKAGAN в недавнем интервью рассказал об отношениях со SLASH'ом:

«Так получилось, что моим приятелем стал охренительный Slash — самый потрясающий гитарист на планете.

У нас просто... я полагаю, что у нас отличные отношения. Мы прошли через... Представьте себе, что мы видели вместе и через что мы прошли. И в этом есть что-то вроде братства выживших, я думаю. Мы вместе заглянули в самые темные уголки и спустились в них. Мы не просто смотрели на это, мы исследовали и изучали.

Я до сих пор восхищаюсь нашими с ним вечерними выступлениями, потому что он никогда не играет одну и ту же песню или соло одинаково каждый вечер, в любой вечер, в любой раз. Всегда по-разному, всегда что-то такое, после чего я думаю: "Чувак, как ты додумался до этого за последние 48 часов? Мы только что играли два вечера назад. А теперь ты играешь совершенно другую тему, и все они классные". Так что я его очень уважаю. И я сам многому научился как гитарист, просто наблюдая за ним, за выбором аккордов. Если вы иногда видите, как я смотрю на его лады, если вы видите GUNS N' ROSES вживую, я изучаю некоторые аккорды. Типа: "О, это интересно. Что это?". И я продолжаю так делать. А ведь это идет из того времени, когда нам было 19-20 лет: "О, что это за аккорды?". Так что некоторые вещи просто никогда не меняются.

Он чертовски фундаментальный чувак. И сколько про него не говори, все будет мало»




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