19 дек 2018



Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



Девятого января только в Японии на Universal Music Japan состоится релиз компиляции лучших песен SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, в которую вошли следующие треки:



"World On Fire"

"One Last Thrill"

"30 Years To Life"

"Apocalyptic Love"

"Sahara" (feat.Koshi Inaba)

"Doctor Alibi" (feat. Lemmy Kilmister)

"Watch This" (feat. Dave Grohl and Duff McKagan)

"Bad Rain"

"You’re A Lie"

"Too Far Gone"

"Crucify The Dead" (feat. Ozzy Osbourne)

"Shadow Life"

"Mind Your Manners"













