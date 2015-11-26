Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 66
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS

4 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги

31 май 2021 : 		 SLASH — о прелести AmpliTube

21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее чем раньше»



*
zoom
*
* *
SLASH в рамках недавней беседы ответил на вопрос, радует ли его запись нового материала:

«О, да. У меня голова кругом идет. Возможно, сейчас мне это нравится больше и я испытываю еще большую страсть к этому занятию, чем тогда, когда начинал. Это что-то вроде моей жизненной силы. И во многом это связано с тем, что я просто люблю играть, и любое средство, которое помогает мне достичь этого, иметь возможность играть все время... А гастроли для меня — это наилучшее средство для того, чтобы учиться играть на гитаре. Я могу делать это дома, но я по-настоящему преуспеваю в этой атмосфере свободного полета перед аудиторией, в этой энергии, в спонтанном придумывании всякой всячины и тому подобном. И это одна из причин, почему я так люблю гастроли!»

SLASH Says He Loves Recording And Touring More And Has More Passion For It Now Than He Did When He Started





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 115

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом