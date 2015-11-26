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SLASH : «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее чем раньше»



SLASH в рамках недавней беседы ответил на вопрос, радует ли его запись нового материала:



«О, да. У меня голова кругом идет. Возможно, сейчас мне это нравится больше и я испытываю еще большую страсть к этому занятию, чем тогда, когда начинал. Это что-то вроде моей жизненной силы. И во многом это связано с тем, что я просто люблю играть, и любое средство, которое помогает мне достичь этого, иметь возможность играть все время... А гастроли для меня — это наилучшее средство для того, чтобы учиться играть на гитаре. Я могу делать это дома, но я по-настоящему преуспеваю в этой атмосфере свободного полета перед аудиторией, в этой энергии, в спонтанном придумывании всякой всячины и тому подобном. И это одна из причин, почему я так люблю гастроли!»







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