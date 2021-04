сегодня



DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH



Музыканты GUNS 'N' ROSES Duff McKagan и Stone Gossard из PEARL JAM были гостями программы "Rock This With Allison Hagendorf", в рамках которой обсуждали будущий релиз пластинки THE LIVING, а также коснулись темы, когда Duff впервые встретил Slash'a:



«Я встретился с ним у Steven'a Adler'a в Canter — это ресторан, в котором я раньше никогда не был. А Marc Canter был другом детства Slash'a. Они росли вместе, что для меня было чуждо, ведь я приехал из Сиэттла и стал играть гаражный панк, но никого в Голливуде не знал. И вот я тут такой нахожу его. В объявлении было указано имя Slash. Мы поговорили по таксофону, и я подумал, что он панк типа меня. Это же был 1984-й. GREEN RIVER хорошо подводил черту того времени, когда люди уже думали, что панк закончился и должно появиться что-то новое. Появился хардкор, и во многом он разрушил панк-сцену. Появились все эти бритые качки, которые мочили людей и кидали зиги. И это уже был не панк, так что нечто новое должно было прийти на его замену.



Итак, парня звали Slash. Его вдохновляли FEAR, AEROSMITH, Alice Cooper… Я подумал: "Ну и ладно", но я решил, что он будет типа меня. У меня тогда были синие короткие волосы. И я вошёл в Canter, они сказали, где они будут. Я подошёл к тому месту, увидел двух длинноволосых парней и подумал: "Ого!" Для меня это было своего рода культурным шоком, да и для них, думаю, всё было схоже. Но мы сели и начали разговаривать, поговорили о музыке. И это было ключом, это универсальная тема. Мы пошли в подвал мамы Slash'a, и он начал играть на акустике. До этого я играл со Stone, Paul Solger был там гитаристом, играл соло-партии, и я думал, что он лучший на западном побережье. Я пришёл в этот подвал со Slash'ем и... "Ну нифига же себе"».













