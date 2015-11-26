Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE о том, как весело быть Г...м! 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 51
*Новое видео PESTILENCE 36
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 32
*DAVE LOMBARDO: «Если бы Интернет существовал, когда SLAYER в... 21
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»

24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS

12 ноя 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом

6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

18 авг 2020 : 		 LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC

22 июл 2020 : 		 SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a

14 май 2020 : 		 Фигурки со свадебного торта с настоящими волосами SLASH'a не желаете?

12 май 2020 : 		 Басист SLASH: «Наша аудитория хочет слышать наши песни»

30 дек 2019 : 		 SLASH: альбом METALLICA "Garage Days" — «Один из лучших кавер-альбомов всех времён»

7 ноя 2019 : 		 SLASH: «Последний тур был лучшим!»

13 сен 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

31 июл 2019 : 		 Новый трейлер к концертному альбому SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 июл 2019 : 		 Концертный релиз от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет в сентябре

27 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки SLASH Ft. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 май 2019 : 		 Концертное видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

9 апр 2019 : 		 SLASH: «Байопик о MÖTLEY CRÜE хорош, но про GUNS N'ROSES мне подобное не интересно»

5 апр 2019 : 		 Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа

17 фев 2019 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 фев 2019 : 		 SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»

13 янв 2019 : 		 SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH



*
zoom
*
* *
Музыканты GUNS 'N' ROSES Duff McKagan и Stone Gossard из PEARL JAM были гостями программы "Rock This With Allison Hagendorf", в рамках которой обсуждали будущий релиз пластинки THE LIVING, а также коснулись темы, когда Duff впервые встретил Slash'a:

«Я встретился с ним у Steven'a Adler'a в Canter — это ресторан, в котором я раньше никогда не был. А Marc Canter был другом детства Slash'a. Они росли вместе, что для меня было чуждо, ведь я приехал из Сиэттла и стал играть гаражный панк, но никого в Голливуде не знал. И вот я тут такой нахожу его. В объявлении было указано имя Slash. Мы поговорили по таксофону, и я подумал, что он панк типа меня. Это же был 1984-й. GREEN RIVER хорошо подводил черту того времени, когда люди уже думали, что панк закончился и должно появиться что-то новое. Появился хардкор, и во многом он разрушил панк-сцену. Появились все эти бритые качки, которые мочили людей и кидали зиги. И это уже был не панк, так что нечто новое должно было прийти на его замену.

Итак, парня звали Slash. Его вдохновляли FEAR, AEROSMITH, Alice Cooper… Я подумал: "Ну и ладно", но я решил, что он будет типа меня. У меня тогда были синие короткие волосы. И я вошёл в Canter, они сказали, где они будут. Я подошёл к тому месту, увидел двух длинноволосых парней и подумал: "Ого!" Для меня это было своего рода культурным шоком, да и для них, думаю, всё было схоже. Но мы сели и начали разговаривать, поговорили о музыке. И это было ключом, это универсальная тема. Мы пошли в подвал мамы Slash'a, и он начал играть на акустике. До этого я играл со Stone, Paul Solger был там гитаристом, играл соло-партии, и я думал, что он лучший на западном побережье. Я пришёл в этот подвал со Slash'ем и... "Ну нифига же себе"».

DUFF MCKAGAN Recalls Meeting SLASH For The First Time:





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 281

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом