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*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 45
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 43
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 39
*Видео с текстом от AVANTASIA 36
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 32
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Slash

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18 дек 2018 : 		 SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES

13 ноя 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 окт 2018 : 		 DUFF MCKAGAN выступил с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

27 сен 2018 : 		 SLASH о Лемми: «Без него мир уже не тот»

25 сен 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

24 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS исполнили пять песен из нового альбома

12 сен 2018 : 		 SLASH о коллапсе музыкальной индустрии: «Лейблы всё видели, но ничего не сделали»

6 сен 2018 : 		 SLASH: «Я свободен!»

5 сен 2018 : 		 SLASH: «"Living The Dream" — первый альбом, где мы использовали Pro Tools»

25 авг 2018 : 		 SLASH в "Halloween Horror Nights"

22 авг 2018 : 		 SLASH: «AEROSMITH — одна из немногих настоящих рок-н-ролльных групп»

17 авг 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

7 авг 2018 : 		 SLASH сыграет специальное шоу

27 июл 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

23 июл 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 июн 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет осенью

15 июн 2018 : 		 SLASH выплатит бывшей жене более 6,6 миллионов долларов

18 май 2018 : 		 SLASH и NICHOLAS O'TOOLE работают над новой темой

3 май 2018 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись вокала для нового альбома SLASH'a

23 мар 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в этом году

8 мар 2018 : 		 По слухам, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершают работу над альбомом

31 дек 2017 : 		 SLASH купил новый дом
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SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES



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SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES на специальном мероприятии "Celebrating Willie Basse: A Night Of Music & Stories", проходившем четырнадцатого декабря в Boardner's, Hollywood, California.



Watch SLASH Perform LED ZEPPELIN, THE BEATLES Covers At






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