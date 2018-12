сегодня



SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES на специальном мероприятии "Celebrating Willie Basse: A Night Of Music & Stories", проходившем четырнадцатого декабря в Boardner's, Hollywood, California.



















