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Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



April Fool, новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого состоялся одиннадцатого февраля:



01 - The River Is Rising

02 - Whatever Gets You By

03 - C’est La Vie

04 - The Path Less Followed

05 - Actions Speak Louder Than Words

06 - Spirit Love

07 - Fill My World

08 - April Fool

09 - Call off the Dogs

10 - Fall Back to Earth







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