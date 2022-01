сегодня



Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



"Call Off The Dogs", новая песня группы SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 4, выход которого запланирован на 11 февраля на Gibson Records:



01 - The River Is Rising

02 - Whatever Gets You By

03 - C’est La Vie

04 - The Path Less Followed

05 - Actions Speak Louder Than Words

06 - Spirit Love

07 - Fill My World

08 - April Fool

09 - Call off the Dogs

10 - Fall Back to Earth

























