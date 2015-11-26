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SLASH поможет котикам



Котята — это круто, и ни одна благотворительная организация не может быть круче, чем Kitten Rescue. В поддержку жизненно важной миссии Kitten Rescue культовый гитарист группы GUNS N' ROSES Slash, один из самых крутых в роке котов, пожертвовал шляпу с автографом и комплект гитар для онлайн-аукциона в помощь организации по сбору средств.



Такая же отличительная и культовая, как и сам гитарист, шляпа с автографом Slash, поразительно уникальная памятная вещь в стиле хард-рок, дополнит коллекцию любого поклонника музыки. Фэны могут сделать ставку здесь.



Кроме того, Slash передал в дар Slash Appetite Les Paul Special-II Electric Guitar Performance Pack. Это невероятный универсальный пакет для новичков и профессионалов. В комплект входит разработанная Slash'ем Les Paul Special-II в классической отделке Appetite Amber с премиальной сумкой, 15-ваттный усилитель Slash "Snakepit" с двумя каналами, полноценной секцией эквалайзера и выходом на наушники, фирменные медиаторы Slash и бесплатные онлайн-уроки от eMedia.







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