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Slash

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4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS

4 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги

31 май 2021 : 		 SLASH — о прелести AmpliTube

21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»

24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS

12 ноя 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом

6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

18 авг 2020 : 		 LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC

22 июл 2020 : 		 SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a

14 май 2020 : 		 Фигурки со свадебного торта с настоящими волосами SLASH'a не желаете?

12 май 2020 : 		 Басист SLASH: «Наша аудитория хочет слышать наши песни»

30 дек 2019 : 		 SLASH: альбом METALLICA "Garage Days" — «Один из лучших кавер-альбомов всех времён»

7 ноя 2019 : 		 SLASH: «Последний тур был лучшим!»

13 сен 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

31 июл 2019 : 		 Новый трейлер к концертному альбому SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 июл 2019 : 		 Концертный релиз от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет в сентябре

27 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки SLASH Ft. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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|||| сегодня

SLASH поможет котикам



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Котята — это круто, и ни одна благотворительная организация не может быть круче, чем Kitten Rescue. В поддержку жизненно важной миссии Kitten Rescue культовый гитарист группы GUNS N' ROSES Slash, один из самых крутых в роке котов, пожертвовал шляпу с автографом и комплект гитар для онлайн-аукциона в помощь организации по сбору средств.

Такая же отличительная и культовая, как и сам гитарист, шляпа с автографом Slash, поразительно уникальная памятная вещь в стиле хард-рок, дополнит коллекцию любого поклонника музыки. Фэны могут сделать ставку здесь.

Кроме того, Slash передал в дар Slash Appetite Les Paul Special-II Electric Guitar Performance Pack. Это невероятный универсальный пакет для новичков и профессионалов. В комплект входит разработанная Slash'ем Les Paul Special-II в классической отделке Appetite Amber с премиальной сумкой, 15-ваттный усилитель Slash "Snakepit" с двумя каналами, полноценной секцией эквалайзера и выходом на наушники, фирменные медиаторы Slash и бесплатные онлайн-уроки от eMedia.

SLASH



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