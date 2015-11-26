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Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить



Гитариста GUNS N' ROSES Slash'a, который не курит с 2009 года, спросили в новом интервью немецкому телеканалу Antenne Sylt, что он может посоветовать миллионам курильщиков, которые пытаются бросить курить, и он ответил следующее:



«Курение — это самое трудное, что я когда-либо бросал. Я могу вспомнить много вещей, которые было трудно бросить, но курение было самым трудным. Нужно просто принять решение и придерживаться его.



Должен признаться, когда я бросил, у меня была пневмония, так что две недели я не мог дышать, не говоря уже о том, чтобы курить, так что это помогло мне преодолеть трудности. И с того момента я использовал пластырь, потом Никоретте, затем снюс [влажная форма бездымного табака, которую обычно кладут под верхнюю губу], а после этого — обычную жвачку. И я до сих пор жую жвачку — уже более 12 лет. Так что вы просто должны принять решение, а затем сделать это. Но это нелегко».







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