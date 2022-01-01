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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 19
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных 10
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Slash

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22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»
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|||| сегодня

Рассказ о новой книге о SLASH



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Видео, рассказывающее о новой книге о SLASH'e, "The Collection: Slash", которая будет доступна на Gibson.com с января следующего года, доступно ниже.




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