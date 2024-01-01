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GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH



GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на выступлении 13 февраля в Teatro Caupolicán, Santiago, Chile и исполнил "Nightrain" — видео доступно ниже.











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