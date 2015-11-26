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SLASH : «У меня много хорошего материала!»



В рамках недавнего интервью со Sweetwater гитарист GUNS N' ROSES SLASH рассказал о том, как справляется к коронакризисом:



«Я был очень занят. Если уж на то пошло, то весь этот цикл дал мне много времени для творчества. Так что это было хорошо. Я сумел создать много хорошего материала».













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