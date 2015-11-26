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SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»



SLASH в недавнем разговоре с The Guardian вспомнил о 1990-х:



«У Джона Леннона был свой потерянный уикэнд, у меня это было десятилетие — в 1990-е годы. Единственное, что я пытался достичь со Slash’s Snakepit, — это иметь твёрдый фундамент и сохранить смысл».



После была группа VELVET REVOLVER, в которой были также заняты бывшие коллеги по GUNS N'ROSES:



«Время в VELVET REVOLVER было очень непростым. Никогда там не было так хорошо, как это выглядело со стороны. Это был классный союз, однако это не помогло, и мы достаточно быстро разошлись».



Стало ли сюрпризом известие о смерти Вейленда?



«Когда мне позвонили и сказали... Это был шок, однако какая-то часть меня говорила: "А с чего это вообще удивляет?"»















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