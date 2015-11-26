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SLASH : «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустили новую работу "4" 11 февраля. По этому случаю лидер группы, Slash, побывал на радиостанции Rock 104.5 и рассказал, чем в этот раз отличалась работа над пластинкой:



«Самое большое отличие этой пластинки от других в том, что мы а) делали её с [продюсером] Dave'ом Cobb'ом [Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile] и б) мы делали её вживую. То есть мы установили бэклайн, как на концерте, просто играли песни вживую и записывали их в тот момент, как есть, с вокалом, гитарами и всем остальным. Такое было практически впервые, и это был очень полезный опыт — иметь возможность записать альбом подобным образом.



Обычно когда мы записываем альбом, мы играем песню вживую вместе, а затем, поскольку я ненавижу носить наушники и ненавижу, как звучит моя гитара в наушниках, это всегда считается фиктивными треками, после чего я возвращаюсь в аппаратную с большими мониторами и играю там. Но я всегда хотел иметь возможность сделать это таким образом, чтобы мы все были в одной комнате с усилителями и играли вживую. И Dave был первым продюсером, с которым я работал, который поддержал эту идею».







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