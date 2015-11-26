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Slash

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SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»



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SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустили новую работу "4" 11 февраля. По этому случаю лидер группы, Slash, побывал на радиостанции Rock 104.5 и рассказал, чем в этот раз отличалась работа над пластинкой:

«Самое большое отличие этой пластинки от других в том, что мы а) делали её с [продюсером] Dave'ом Cobb'ом [Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile] и б) мы делали её вживую. То есть мы установили бэклайн, как на концерте, просто играли песни вживую и записывали их в тот момент, как есть, с вокалом, гитарами и всем остальным. Такое было практически впервые, и это был очень полезный опыт — иметь возможность записать альбом подобным образом.

Обычно когда мы записываем альбом, мы играем песню вживую вместе, а затем, поскольку я ненавижу носить наушники и ненавижу, как звучит моя гитара в наушниках, это всегда считается фиктивными треками, после чего я возвращаюсь в аппаратную с большими мониторами и играю там. Но я всегда хотел иметь возможность сделать это таким образом, чтобы мы все были в одной комнате с усилителями и играли вживую. И Dave был первым продюсером, с которым я работал, который поддержал эту идею».

SLASH:





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