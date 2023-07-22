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SLASH работает над новым сольником



SLASH сообщил Yahoo! Entertainment, что работает над вторым сольным альбомом, который будет сделан по типу первого альбома с приглашенными вокалистами, но только выдержан более в блюзовом ключе. Он также добавил, что в записи точно примет участие Demi Lovato, а материал будет выпущен в 2024 году.







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