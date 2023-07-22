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*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 21
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Slash

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SLASH работает над новым сольником



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SLASH сообщил Yahoo! Entertainment, что работает над вторым сольным альбомом, который будет сделан по типу первого альбома с приглашенными вокалистами, но только выдержан более в блюзовом ключе. Он также добавил, что в записи точно примет участие Demi Lovato, а материал будет выпущен в 2024 году.




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22 июл 2023
A
Agnen
что значит "над вторым сольным альбомом"?
22 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Agnen, значит, что у него две пластинки под вывеской Slash's Snakepit, четыре под вывеской Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, а сольный только один, 2010 года.

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