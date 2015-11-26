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Slash

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Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках одного из интервью рассказал о том, почему именно гитарист GUNS N' ROSES Slash написал вступительные слова для книги "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece":

«Я думаю, любой хотел бы, чтобы Slash написал [предисловие]. Но дело в том, что на самом деле это было частью интервью, которое он дал кому-то другому, кто был членом нашей команды. Они сказали, что "это просто очень здорово, что Slash говорил о вас", и "Почему бы вам не использовать это?" И когда я прочитал это, я просто возликовал — это было просто здорово. Это здорово, когда люди говорят о тебе такие приятные вещи, но когда это говорят партнёры, на которых ты действительно равняешься.... Не только потому, что они успешны — я ведь тоже успешен — но мы были близки, мы проводили много времени вместе [в 1980-х]. David [Ellefson, уже бывший басист MEGADETH] провёл больше времени со Slash'ем, чем я, но я думаю, что у нас была та самая связь гитаристов».

DAVE MUSTAINE On SLASH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


4 июл 2021, 14:55		В Августе 1988 в Англии они так погуляли что Элеффсон чуть не сдох и первым делом прилев США тут же отправился в нарколечебницу. ........ Мастейна тоже следом привезли но он через неделю сбежал спустившись по простыням со второго этажа . Не догулял маленько.


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