18 авг 2020



LZZY HALE, SLASH , GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC



Пятнадцатого августа Morrison Hotel Gallery и (De)Tour провели благотворительный фестиваля, организованного совместно с MusiCares, National Independent Venue Association (NIVA) и Spotify с целью сбора денег для артистов, членов съемочной группы, площадок, промоутеров и других представителей музыкальной индустрии, пострадавших от пандемии коронавируса.



В видео доступно два трека: исполнения хита THE BEATLES "Come Together" составом Lzzy Hale, Linda Perry, Slash, Gilby Clarke, Mike Garson, Rob "Blasko" Nicholson и Matt Sorum и хита AC/DCs "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)"в исполнении Lzzy Hale, Robin Zander, Gilby Clarke, Rob "Blasko" Nicholson и Matt Sorum.













+0 -0



просмотров: 280