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MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH



Myles Kennedy в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS:



«Мы начали собирать материал — технически мы начали собирать материал для этого альбома, сочинять песни, во время последнего тура в 2018 году, я думаю, или в 19-м, неважно, как это было. Так что да, у нас есть много материала, из которого мы можем выбирать. И, как мы уже говорили, все в сборе, мелодии в сборе, так что мы готовы к работе. Просто нужно найти время, чтобы выпустить материал».







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