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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Slash

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SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS



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"I'd Like To Help You With Your Problem" feat. Slash , новое видео группы THE DANDY WARHOLS , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rockmaker", выходящего 15 марта на Sunset Blvd. Records:

01. The Dooms Day Bells
02. Danzig With Myself (feat Black Francis)
03. Teutonic Wine
04. Summer Of Hate
05. I'd Like To Help You With Your Problem (feat Slash)
06. The Cross
07. Root Of All Evil
08. Must've Always Been A Thing
09. Love Thyself
10. Real People
11. I will Never Stop Loving You




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