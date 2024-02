сегодня



SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS



"I'd Like To Help You With Your Problem" feat. Slash , новое видео группы THE DANDY WARHOLS , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rockmaker", выходящего 15 марта на Sunset Blvd. Records:



01. The Dooms Day Bells

02. Danzig With Myself (feat Black Francis)

03. Teutonic Wine

04. Summer Of Hate

05. I'd Like To Help You With Your Problem (feat Slash)

06. The Cross

07. Root Of All Evil

08. Must've Always Been A Thing

09. Love Thyself

10. Real People

11. I will Never Stop Loving You







