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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
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Slash

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SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»



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В рамках недавней беседы у SLASH'a спросили, какой была «самая серьёзная перестройка» для него за те почти четыре десятилетия, что он работает в музыкальной индустрии:

«Я всегда просто делал то, что делаю, и это никогда не соответствовало стандартам индустрии, так что это всегда было непросто. Но самой большой трудностью было адаптироваться, пережив всё это цифровое безумие, когда всё только начиналось с MP3 и Pro Tools, и все только входили в эту фазу, типа: "Посмотрите на возможности. Это потрясающе. Это гениально". Технически это действительно так — то, чего мы смогли достичь, просто потрясающе. Но потом многие вещи отошли на второй план, и многие из них — целостность звука, целостность звучания, теплота, то, что нам раньше очень нравилось в аналоговых устройствах. В настоящее время с помощью цифровых технологий они фактически воссоздали теплоту аналогового звука в цифровом формате, и это замечательно. Но был период, когда всё звучало очень хреново, и мне было трудно с этим справиться, потому что все были на этой волне, и трудно было найти людей, которые не были бы на ней. Так что это была самая большая проблема в адаптации для меня лично».

SLASH Had A





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