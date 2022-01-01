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SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»



В рамках недавней беседы у SLASH'a спросили, какой была «самая серьёзная перестройка» для него за те почти четыре десятилетия, что он работает в музыкальной индустрии:



«Я всегда просто делал то, что делаю, и это никогда не соответствовало стандартам индустрии, так что это всегда было непросто. Но самой большой трудностью было адаптироваться, пережив всё это цифровое безумие, когда всё только начиналось с MP3 и Pro Tools, и все только входили в эту фазу, типа: "Посмотрите на возможности. Это потрясающе. Это гениально". Технически это действительно так — то, чего мы смогли достичь, просто потрясающе. Но потом многие вещи отошли на второй план, и многие из них — целостность звука, целостность звучания, теплота, то, что нам раньше очень нравилось в аналоговых устройствах. В настоящее время с помощью цифровых технологий они фактически воссоздали теплоту аналогового звука в цифровом формате, и это замечательно. Но был период, когда всё звучало очень хреново, и мне было трудно с этим справиться, потому что все были на этой волне, и трудно было найти людей, которые не были бы на ней. Так что это была самая большая проблема в адаптации для меня лично».













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