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SLASH будет снимать хорроры



SLASH вместе с Michael Paszt, James Fler и Andrew T. Hunt из Raven Banner; Rodrigo Gudiño из Rue Morgue и Pasha Patriki из Hangar 18 Media основал BerserkerGang, которая будет заниматься производством хорроров.



«Я всегда был большим поклонником ужастиков, особенно в те времена, когда они действительно пугали до смерти.



Я хочу вникнуть в суть продюсерского бизнеса, чтобы попытаться снять фильмы, которые я хотел бы увидеть»







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