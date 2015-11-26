Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 59
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 38
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS

12 ноя 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом

6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

18 авг 2020 : 		 LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC

22 июл 2020 : 		 SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a

14 май 2020 : 		 Фигурки со свадебного торта с настоящими волосами SLASH'a не желаете?

12 май 2020 : 		 Басист SLASH: «Наша аудитория хочет слышать наши песни»

30 дек 2019 : 		 SLASH: альбом METALLICA "Garage Days" — «Один из лучших кавер-альбомов всех времён»

7 ноя 2019 : 		 SLASH: «Последний тур был лучшим!»

13 сен 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

31 июл 2019 : 		 Новый трейлер к концертному альбому SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 июл 2019 : 		 Концертный релиз от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет в сентябре

27 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки SLASH Ft. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 май 2019 : 		 Концертное видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

9 апр 2019 : 		 SLASH: «Байопик о MÖTLEY CRÜE хорош, но про GUNS N'ROSES мне подобное не интересно»

5 апр 2019 : 		 Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа

17 фев 2019 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 фев 2019 : 		 SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»

13 янв 2019 : 		 SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность

3 янв 2019 : 		 SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»

19 дек 2018 : 		 Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

18 дек 2018 : 		 SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS



*
zoom
*
* *
Slash подтвердил работу над новой пластинкой SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS:

«Мы неделю занимались подготовительными работами и у нас есть 20 песен, работу над которыми мы начнем в следующем году. Я провел много времени над сочинением и записью демо. А перед этим мы с Duff'ом джемовали и работали над новой пластинкой GUNS [N' ROSES] и кое-что записали, а также джемовали сверх того, так что в работе много материала. Я не тот, кто будет сидеть на попе ровно».

На вопрос о том, когда стоит ждать новой музыки, Slash ответил:

«Я бы хотел думать, что новый материал выйдет в следующем году — полагаю от двух команд. Сложно сказать, но я хотел бы так думать, да».

SLASH Hopes To Release New GUNS N' ROSES And CONSPIRATORS Music In 2021



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом