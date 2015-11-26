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SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS



Slash подтвердил работу над новой пластинкой SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS:



«Мы неделю занимались подготовительными работами и у нас есть 20 песен, работу над которыми мы начнем в следующем году. Я провел много времени над сочинением и записью демо. А перед этим мы с Duff'ом джемовали и работали над новой пластинкой GUNS [N' ROSES] и кое-что записали, а также джемовали сверх того, так что в работе много материала. Я не тот, кто будет сидеть на попе ровно».



На вопрос о том, когда стоит ждать новой музыки, Slash ответил:



«Я бы хотел думать, что новый материал выйдет в следующем году — полагаю от двух команд. Сложно сказать, но я хотел бы так думать, да».







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