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SLASH дал совет молодым музыкантам



SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:



«Музыкальная индустрия сильно изменилась с тех пор, как я пришёл в неё. Трудно дать кому-то реальный совет, потому что я всё ещё пытаюсь научиться ориентироваться в новых условиях. Но я думаю, что самое главное — это придерживаться музыки, которую вы действительно любите, — не позволяйте никому пытаться сказать вам обратное — а затем попытайтесь понять, как вы можете установить связь с аудиторией, и как лучше всего это осуществить, и делайте то, что вы должны делать, и будьте готовы работать очень, очень упорно и жертвовать всем ради того, чтобы делать то, что вы любите».







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