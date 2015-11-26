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Slash

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10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS

4 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги

31 май 2021 : 		 SLASH — о прелести AmpliTube

21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH
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|||| сегодня

SLASH дал совет молодым музыкантам



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SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:

«Музыкальная индустрия сильно изменилась с тех пор, как я пришёл в неё. Трудно дать кому-то реальный совет, потому что я всё ещё пытаюсь научиться ориентироваться в новых условиях. Но я думаю, что самое главное — это придерживаться музыки, которую вы действительно любите, — не позволяйте никому пытаться сказать вам обратное — а затем попытайтесь понять, как вы можете установить связь с аудиторией, и как лучше всего это осуществить, и делайте то, что вы должны делать, и будьте готовы работать очень, очень упорно и жертвовать всем ради того, чтобы делать то, что вы любите».

SLASH





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