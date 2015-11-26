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Slash

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SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»



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SLASH в рамках недавней беседы рассказал о новом альбоме "4", релиз которого намечен на 11 февраля на Gibson Records:

«Мы записали этот альбом в студии вживую, и всё получилось очень спонтанно. На самом деле это самая живая запись из всех, что я делал до сих пор. Я всегда записывал бас, барабаны и гитары в студии вживую — абсолютно, за исключением тех случаев, когда я участвовал в чужих сессиях. Но в любой группе, в которой я работал, это всегда было так. Но потом ты возвращаешься и делаешь гитары, потому что хочешь добиться правильного звучания, идёшь к звукорежиссёру и занимаешься гитарами уже там. И во многом это происходит потому, что вы не можете держать усилители в комнате, когда записываете барабаны; продюсеры ненавидят это, потому что они не хотят, чтобы это портило звук. А мне плевать, но я никогда не мог найти продюсера, который мог бы с этим справиться. Так что вы просто вроде как делаете хорошую мину при плохой игре и пишите гитары, потом работаете над ними дополнительно, ну а вокал всегда пишете последним. Эта запись была сделана с усилителями в комнате, с барабанами и Myles'ом у микрофона единовременно. Так мы и записывали новую пластинку».

SLASH On











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


8 ноя 2021, 11:23		Кто-нибудь в курсе, он в сольном творчестве родил что-то уровня Анастейши?


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