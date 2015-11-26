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SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS



SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о том, что его побудило уйти на GIBSON RECORDS:



«Мы искали альтернативу той ситуации, которая у нас была раньше. Поэтому мы рассматривали разные идеи. Мы были вроде свободного агента; у нас не было контрактных обязательств перед кем-либо. И мы думали: "Что нам делать дальше?" И тут у нас с моим менеджером состоялся разговор. Он сказал: "Gibson может быть заинтересован в том, чтобы стать лейблом". И как только я услышал это, я подумал: "Это может быть реально замечательной идеей". Потому что он не был типичным лейблом, и в то же время имел деловую хватку, чтобы знать, как работать над записью. И плюс ко всему у меня давно были прекрасные отношения с Gibson, и мы могли бы стать первой группой на новом лейбле — ну разве можно представить вариант лучше? Так что я ответил: "Давайте сделаем это"».



Относительно того, как продвигается сотрудничество с Gibson Records, он сказал:



«Для меня это так же ново, как и для Gibson, но я просто знаю, что всё идёт как надо, поэтому я ожидаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы сделать всё от нас зависящее, и сделать это правильно. И я знаю, что есть много энтузиазма в том, чтобы выпустить альбом и убедиться, что все о нём знают, а это одна из самых важных вещей при выпуске альбома — просто убедиться, что все знают, что он существует. И, похоже, для Gibson это важный проект и в списке приоритетов среди основных. Так что я думаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, — как единое целое между мной и моими людьми, Gibson и всеми остальными — чтобы выпустить альбом и донести его до людей по всему миру».













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