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*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
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Slash

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|||| 11 мар 2024

SLASH об участии в записи сольного альбома вокалиста AC/DC



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Гитарист GUNS N' ROSES Slash рассказал Audacy Check In о своём предстоящем сольном альбоме "Orgy Of The Damned".

О том, почему он решил записать блюзовый альбом на данном этапе своей карьеры, Slash рассказал в интервью Audacy Check In:

«Когда я был ребёнком, я слушал много блюзовой музыки. Но потом я познакомился с [Джими] Хендриксом, Jimmy Page'ем, Джеффом Беком, Eric'ом Clapton'ом и остальными гитаристами из Великобритании. И я быстро обнаружил, что их особые стили уходят корнями в ту музыку, которую я слушал раньше. Так я совершил полный круг. Но когда вы слушаете оригинальные треки, которые исполняют Eric Clapton и Рори Галлахер, и другие великие гитаристы, а также певцы, которые появились в Великобритании, они просто феноменальные, но когда вы слушаете оригинальных музыкантов, это потрясно. Чувство, естественный ритм и исполнение этих песен оригинальными исполнителями — это просто уму непостижимо. Даже самые лучшие блюзовые музыканты в мире могут лишь едва уловить, насколько велики были те оригинальные вещи».

Что касается того, как он уговорил Brian'a Johnson'a и Steven'a Tyler'a появиться на "Killing Floor", Slash сказал:

«Хороший вопрос. У меня была песня, и я пытался придумать, кто бы мог её отлично исполнить. И мне на ум пришёл Брайан. Я знаю Brian'a уже довольно долгое время, и у него просто замечательный голос. Я позвонил ему, и оказалось, что он огромный поклонник Howlin' Wolf'а. И он играл в кавер-группах до AC/DC и даже до GEORDIE. А ещё он рассказывал мне, что сейчас занимается тем, что собирает что-то вроде блюз-оркестра. Не ссылайтесь на меня в этом вопросе, но я слышал что-то подобное. В общем, он был рад исполнить именно эту песню. И это самое главное — когда вы звоните любому из этих великих артистов и у вас есть кавер-версия песни, которую вы хотите записать, и если они готовы принять в этом участие, то эта песня должна иметь значение и для них, а не только для меня. Так было и с Brian'ом. Он сказал: "Чертовски здорово. Да, давай сделаем это". А потом Steven Tyler пришёл в мою студию после того, как Brian уже записал вокал. Я пытаюсь вспомнить... Он пришёл, чтобы сыграть на губной гармошке, или она просто у него оказалась с собой... Я не помню, но я дал ему послушать трек. Он сказал: "Это здорово". Так что всё было очень спонтанно. Вдохновение появилось в тот момент, что очень здорово, особенно в наши дни, потому что люди, по большому счёту, не делают таких записей. Всё обычно очень хорошо продумано, окультурено, гомогенизировано и спродюсировано, и это не круто».

Slash  также рассказал о вкладе Iggy Pop'a в "Orgy Of The Damned":

«Запись с Iggy была очень особенной, потому что это была единственная песня на альбоме, которая появилась как идея от певца. Другими словами, у меня уже были песни для каверов, я их отобрал, но в случае с Iggy я узнал по слухам — на самом деле от нашего басиста — мы где-то читали, что Iggy всегда хотел записать блюзовую вещь, но он никогда этого не делал. Поэтому я позвонил Iggy — а я много работал с Iggy на протяжении многих лет, — я позвонил ему и сказал: "Если бы у тебя был трек, который ты хотел бы исполнить, что бы это было?" И это был "Awful Dream" Лайтнина Хопкинса, такой необычный, малоизвестный трек. И когда вы слушаете его, я уверен, что это ауттейк, который был сделан между дублями или в конце сессии. Вы должны это услышать. Это не совсем готовая песня, а что-то вроде импровизации. Но Iggy довольно серьёзный человек, и в песне было лирическое содержание, которое его очень задело. В общем мы просто сели в гостиной моей студии, которая на самом деле представляет собой всего лишь одну комнату — просто крошечную комнатушку — и он сел на табуретку, я сел на табуретку, а Michael Jerome играл на барабанах прямо рядом с нами, и мы записали всё вживую прямо там. И это очень много значило для Iggy, так что он очень эффектно это исполнил».




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