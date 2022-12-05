сегодня



Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?



В рамках недавнего разговора с LA Lloyd SLASH рассказал, сколько гитар он возит в тур:



«Я постоянно гастролирую с двумя группами. Так, с GUNS N' ROSES мы берём два комплекта для международных [дат]. То есть мы играем в Штатах, у меня есть ещё один комплект, который отправляется в Европу, чтобы он там меня ждал, когда мы приедем. И когда мы приезжаем в Европу, первый набор едет, скажем, в Австралию. Это экономически выгодно, занимает меньше времени.



У меня примерно 15 гитар в каждом наборе. Так что это уже 30. Когда я выступаю с [SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND] THE CONSPIRATORS, у меня около восьми гитар в каждом наборе, которые работают по той же схеме».







+1 -0



( 7 ) просмотров: 950

