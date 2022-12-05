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Slash

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Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?



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В рамках недавнего разговора с LA Lloyd SLASH рассказал, сколько гитар он возит в тур:

«Я постоянно гастролирую с двумя группами. Так, с GUNS N' ROSES мы берём два комплекта для международных [дат]. То есть мы играем в Штатах, у меня есть ещё один комплект, который отправляется в Европу, чтобы он там меня ждал, когда мы приедем. И когда мы приезжаем в Европу, первый набор едет, скажем, в Австралию. Это экономически выгодно, занимает меньше времени.

У меня примерно 15 гитар в каждом наборе. Так что это уже 30. Когда я выступаю с [SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND] THE CONSPIRATORS, у меня около восьми гитар в каждом наборе, которые работают по той же схеме».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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5 дек 2022
Cinemanick
Будет ли на статью набег фанов фредгитариста с посылом, что Слэш "берет в тур 30 гитар и ни на одной играть не умеет"?))
5 дек 2022
G
George Ramm
Cinemanick, я точно не фан, но и хорошим слухом похвастаться не могу (а иногда и звук выстроен так себе), поэтому вопрос: есть ли существенные отличия в звучании этих гитар, такие, которые делают необходимым брать так много инструментов?
Like!1
5 дек 2022
gravitgroove
George Ramm, одна гитара, как минимум, для строя в дроп, что-то на запас. На счет иного звучания, то уже давно доказано, что основной тембр идет от звукоснимателей и их расположения на корпусе, а вот дерево на электрогитаре лишь вносит резонирующие характеристики, не более, дальше лишь звучки и преусиление и усиление с педалями эффектов, либо процессор эффектов/гитарный синтизатор. В общем, большое количество гитар это скорее для разнообразия для самого гитариста, по минимуму и одной хватит, с чего все и начинают.
Like!2
5 дек 2022
o
olly71
George Ramm, несколько лет назад Блэйз Бейли приезжал в Москву дать концерт так его гитарист ( и по моему бассист ) вообще приехали без инструментов . Местные московские музыканты одолжили свои. Так что отвечая на твой вопрос в турне можно ехать вообще без гитар и пользоваться теми что одолжишь на месте
5 дек 2022
V
Valenso
George Ramm, когда существует AXE FX, то разные гитары нужно только чтобы успевать их подстраивать между песнями и под разный строй... На стадионе разницы в звуке между 100-летним и 5-летним деревом не заметишь) В студии, конечно, совсем другое дело
5 дек 2022
S
SnakeZ
Лучше бы узнали сколько кроссовок-кедов и штанов с лампасами берёт в турне Кирк :)
5 дек 2022
R
R0ck_N_R0lla
много гитар нужно тому, кто не умеет играть на одной (с) Юрий Высекалович Джосе

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