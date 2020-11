сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом



Myles Kennedy подтвердил информацию о том, что SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым материалом:



«Мы работаем над новым от случаю к случаю годами, правда. Я к тому, что с момента наших последних концертов, которые были... Ой, а сколько уже прошло-то? Я даже не помню. Все вдруг стали вместе! (Смеётся). Но новые идеи постоянно возникают. Ну и с учётом происходящего, как только будет всплывать материал, нам лишь нужно подождать и посмотреть, что и как делать дальше. Но идеи всегда на горизонте!»







