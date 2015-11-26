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Slash

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12 ноя 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом

6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

18 авг 2020 : 		 LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC

22 июл 2020 : 		 SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a

14 май 2020 : 		 Фигурки со свадебного торта с настоящими волосами SLASH'a не желаете?

12 май 2020 : 		 Басист SLASH: «Наша аудитория хочет слышать наши песни»

30 дек 2019 : 		 SLASH: альбом METALLICA "Garage Days" — «Один из лучших кавер-альбомов всех времён»

7 ноя 2019 : 		 SLASH: «Последний тур был лучшим!»

13 сен 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

31 июл 2019 : 		 Новый трейлер к концертному альбому SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 июл 2019 : 		 Концертный релиз от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет в сентябре

27 июн 2019 : 		 Закулисные съёмки SLASH Ft. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 май 2019 : 		 Концертное видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

9 апр 2019 : 		 SLASH: «Байопик о MÖTLEY CRÜE хорош, но про GUNS N'ROSES мне подобное не интересно»

5 апр 2019 : 		 Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа

17 фев 2019 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 фев 2019 : 		 SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»

13 янв 2019 : 		 SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность

3 янв 2019 : 		 SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»

19 дек 2018 : 		 Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

18 дек 2018 : 		 SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES

13 ноя 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом



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Myles Kennedy подтвердил информацию о том, что SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым материалом:

«Мы работаем над новым от случаю к случаю годами, правда. Я к тому, что с момента наших последних концертов, которые были... Ой, а сколько уже прошло-то? Я даже не помню. Все вдруг стали вместе! (Смеётся). Но новые идеи постоянно возникают. Ну и с учётом происходящего, как только будет всплывать материал, нам лишь нужно подождать и посмотреть, что и как делать дальше. Но идеи всегда на горизонте!»

SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Are Working On New Material



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