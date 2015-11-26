Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 66
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS

4 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги

31 май 2021 : 		 SLASH — о прелести AmpliTube

21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»

24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS
Показать далее
| - |

|||| 7 фев 2022

SLASH: «Я не читаю автобиографий»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью у SLASH'a спросили, читает ли он автобиографии музыкантов, на что он ответил:

«По правде говоря, я не читаю книг о рок-н-ролле. Я читал книги о национальных артистах, я читал книги о рок-н-ролле, но я никогда не читал ничьих других... Ну, я читал книгу Джима Моррисона, и я читал последнюю книгу Joe Perry, но по большей части я держусь подальше от автобиографий. Во многом потому, что я знаю людей — я знаю людей, которые их написали, и это похоже на слежку за ними [смеётся]. Это как слежка за людьми в их Instagram; если ты их знаешь, это похоже на шпионаж. Но я также раньше думал, что книги о рок-н-ролле — это на 75 % чушь, и я не хотел вникать... Потому что автобиографии в основном пишут другие люди, или биографии полностью пишут другие люди, так что это их собственная фантазия, которую они воссоздают в этих книгах. Это в какой-то степени вдохновило меня написать свою книгу самостоятельно и не слишком полагаться на писателя-призрака — быть максимально честным. Так что в этом плане они послужили для меня вдохновением».

SLASH: Why I Don





Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 478

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом