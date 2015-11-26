7 фев 2022



SLASH : «Я не читаю автобиографий»



В рамках недавнего интервью у SLASH'a спросили, читает ли он автобиографии музыкантов, на что он ответил:



«По правде говоря, я не читаю книг о рок-н-ролле. Я читал книги о национальных артистах, я читал книги о рок-н-ролле, но я никогда не читал ничьих других... Ну, я читал книгу Джима Моррисона, и я читал последнюю книгу Joe Perry, но по большей части я держусь подальше от автобиографий. Во многом потому, что я знаю людей — я знаю людей, которые их написали, и это похоже на слежку за ними [смеётся]. Это как слежка за людьми в их Instagram; если ты их знаешь, это похоже на шпионаж. Но я также раньше думал, что книги о рок-н-ролле — это на 75 % чушь, и я не хотел вникать... Потому что автобиографии в основном пишут другие люди, или биографии полностью пишут другие люди, так что это их собственная фантазия, которую они воссоздают в этих книгах. Это в какой-то степени вдохновило меня написать свою книгу самостоятельно и не слишком полагаться на писателя-призрака — быть максимально честным. Так что в этом плане они послужили для меня вдохновением».







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