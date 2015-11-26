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Slash

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5 апр 2019 : 		 Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа

17 фев 2019 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

16 фев 2019 : 		 SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»

13 янв 2019 : 		 SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность

3 янв 2019 : 		 SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»

19 дек 2018 : 		 Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

18 дек 2018 : 		 SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES

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19 окт 2018 : 		 DUFF MCKAGAN выступил с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

27 сен 2018 : 		 SLASH о Лемми: «Без него мир уже не тот»

25 сен 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

24 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS исполнили пять песен из нового альбома

12 сен 2018 : 		 SLASH о коллапсе музыкальной индустрии: «Лейблы всё видели, но ничего не сделали»

6 сен 2018 : 		 SLASH: «Я свободен!»

5 сен 2018 : 		 SLASH: «"Living The Dream" — первый альбом, где мы использовали Pro Tools»

25 авг 2018 : 		 SLASH в "Halloween Horror Nights"

22 авг 2018 : 		 SLASH: «AEROSMITH — одна из немногих настоящих рок-н-ролльных групп»

17 авг 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

7 авг 2018 : 		 SLASH сыграет специальное шоу

27 июл 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

23 июл 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 июн 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет осенью
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Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа



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Perla Hudson, бывшая жена SLASH'a, устраивает 17 и 18 мая аукцион в нью-йоркском Hard Rock Cafe, на который будут выставлены экзотические и эротические вещи, накопившиеся за четырнадцать лет их совместной жизни. Среди предметов заявлены десятки футболок, кожаные ремни, значимые музыкальные награды, золотые диски RIAA, уникальная и готическая фурнитура из дома, картины, связанные с карьерой мужа, одна из шляп, книги с автографами звёздных друзей и разнообразные предметы, связанные с GUNS N' ROSES.

По сообщению TMZ, Slash согласился выплатить Perla'е 6,6 миллионов единовременно, а также платить по сто тысяч долларов в месяц в виде алиментов и 39 000 — на детей. Музыканту отошли все его гитары, права на созданные песни и все будущие отчисления за них, Ford F-150 2011 года и дом в Беверли-Хиллз. Perla получила дом в Лос-Анджелесе, Range Rover 2014 года, Mercedes AMG 2015 года и Mercedes GL 450 2015 года.



SLASH




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Laimen Zergo


5 апр 2019, 16:39		Нехило жена хапнула... тут на одних элементах жировать можно, не говоря об остальном. Да ещё и вещи его на аукционе выставила.Змея - одним словом.

Xander


5 апр 2019, 16:40		На Avito?

Rutger


5 апр 2019, 16:57		Как то не вяжется с имиджем крутого рокера, типа девки вокруг, мясо для антуража. А тут баба ободрала, как лоха) Еще издевательски страпоны и плетки распродает.

Nord61


5 апр 2019, 16:58		Да, нефигово так тётя подняла на разводе. При том, что не заработала ничего из всего этого добра. На Западе, по ходу, богатым и знаменитым мужикам вообще не следует официально регистрировать отношения, чтобы вот так не встревать впоследствии...

Alex6669930


5 апр 2019, 17:50		вот же шкура


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