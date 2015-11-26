сегодня



Бывшая жена SLASH 'a распродает вещи мужа



Perla Hudson, бывшая жена SLASH'a, устраивает 17 и 18 мая аукцион в нью-йоркском Hard Rock Cafe, на который будут выставлены экзотические и эротические вещи, накопившиеся за четырнадцать лет их совместной жизни. Среди предметов заявлены десятки футболок, кожаные ремни, значимые музыкальные награды, золотые диски RIAA, уникальная и готическая фурнитура из дома, картины, связанные с карьерой мужа, одна из шляп, книги с автографами звёздных друзей и разнообразные предметы, связанные с GUNS N' ROSES.



По сообщению TMZ, Slash согласился выплатить Perla'е 6,6 миллионов единовременно, а также платить по сто тысяч долларов в месяц в виде алиментов и 39 000 — на детей. Музыканту отошли все его гитары, права на созданные песни и все будущие отчисления за них, Ford F-150 2011 года и дом в Беверли-Хиллз. Perla получила дом в Лос-Анджелесе, Range Rover 2014 года, Mercedes AMG 2015 года и Mercedes GL 450 2015 года.















+0 -4



( 5 )





просмотров: 724

