SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS



Новая работа SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS будет первой, которая запланирована к выпуску на новом лейбле GIBSON RECORDS, партнерами которого будут BMG. Головной офис нового лейбла будет находиться в Нашвилле.



SLASH: «Это большая честь — стать первым релизом на новом Gibson Records. Это зенит нашего партнерства, и, так как я так долго работал с Gibson, я знаю, что они будут лейблом, который искренне поддерживает своих артистов в творчестве. Не только меня, но и всех артистов, с которыми они решили работать. Это идеально».



«Партнерство с Gibson Records и BMG предоставляет захватывающую и уникальную возможность исследовать новые идеи для маркетинга и продвижения пластинки», — добавляет Джефф Варнер, соучредитель Revelation Management Group (давний менеджер Slash). «Это показывает реальную приверженность Gibson сообществу артистов и послужит моделью для будущих релизов артистов. Работа с Сезаром и командой Gibson позволила по-новому взглянуть на то, как мы можем поддержать выпуск альбома».



«BMG поздравляет Gibson с запуском нового лейбла и гордится сотрудничеством с Gibson Records в выпуске первого альбома», — заявил Томас Шерер, президент BMG по репертуару и маркетингу, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. «Это идеальное сочетание двух глобальных брендов, которые с непревзойденным почтением относятся к культовым артистам и с уважением служат их творческим талантам. Мы рады стать всемирным партнером нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS и с нетерпением ждем возможности донести их новую музыку до поклонников по всему миру».







