3 фев 2022



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS отметят выпуск альбома "4", целиком исполнив его в рамках стрима 11 февраля. Мероприятие, получившее название "Live At Studios 60", будет бесплатно транслироваться на канале SLASH'a на YouTube и Facebook в 11 a.m. Pacific / 2 p.m. Eastern / 7 p.m. GMT. После выступления группа ответит на вопросы поклонников. Трейлер к "Live At Studios 60" доступен ниже.













