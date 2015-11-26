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SLASH : «Пока писали, все подцепили COVID-19»



SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о том, что в процессе работы над альбомом "4" все участники переболели COVID-19:



«Самая смешная история с этой записью — это история с COVID, потому что мы поехали в Нэшвилл на туровом автобусе, чтобы обезопасить себя, — чтобы добраться туда и не путешествовать коммерческим транспортом. Потом мы поехали и записали весь альбом, а затем мне позвонил Myles в студию, когда я уже собирался делать обработку, и сказал: "Чувак, у меня положительный тест". И впоследствии у двух других парней тест оказался положительным, так что им всем пришлось уйти на карантин. А нам всё ещё нужно было записать перкуссию и фоновый вокал, и мы немного застопорились. Поэтому мы смикшировали то, что у нас было, а этого и так было предостаточно. А потом мы записали фоновый вокал в гостевом домике, в котором мы все были на карантине. Затем ребятам стало лучше. В конце концов я тоже сдал тест, и он оказался положительным. И тут уже мне пришлось сидеть на карантине. Но мне только что сделали прививку, так что карантин длился всего несколько дней. И вот я вышел, мы доделали перкуссию, смикшировали [остальную часть] пластинки и поехали домой. Так что это был забавный опыт, связанный с этой конкретной записью, — всем пришлось пройти через COVID».







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