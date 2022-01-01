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Slash

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SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»



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SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о том, какое влияние на него оказали AEROSMITH:

«Есть песня AEROSMITH под названием "Nobody's Fault" из альбома "Rocks"... Это была одна из тех песен, когда я впервые взял в руки гитару, именно эта запись, именно этот альбом, момент, когда я услышал эту запись в то время, когда я её услышал, во многом повлияли на то, к чему я в итоге пришёл. И эта песня была, вероятно, одной из самых тяжёлых хард-роковых песен — очень показательной для 70-х и очень показательной для AEROSMITH в это определённое время. И это не была тяжесть BLACK SABBATH, это не был "хэви-металл, хэви-металл", но это всё равно была по-настоящему тяжёлая хард-роковая песня. И поэтому я всегда любил её».

SLASH: Hearing AEROSMITH





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
22 фев 2022, 18:37
Мне както ранний Aerosmith не заходит, может надо еще послушать, вот альбомы 90-х и 00-х, так вот отлично идут.
Тоже самое и с Saxon альбомы с 2004 так вообще часто переслушиваю, а вот 80-е както мимо проходят, хз почему так)))
22 фев 2022, 19:06
для американцев Aerosmith и "большая", в смысле стадионная, и "народная", в смысле "десятилетия слушаем" и "культовая", в плане "почти каждый, кто купил пластинку, создал свою группу".
а для остального мира авторы Crazy, а так же Crain и I dont wanna...



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