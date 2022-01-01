Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*Новая песня SOULFLY 8
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом



zoom
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS ко Дню Музыкального Магазина выпустят специальный релиз, "Live At Studios 60", основой для которого стал материал нового альбома "4". Тираж издания составит 2 250 копий.

Трек-лист:

Side A

01. Actions Speak Louder Than Words
02. Whatever Gets You By
03. C'est La Vie
04. The Path Less Followed

Side B

01. The River Is Rising
02. Spirit Love
03. Fill My World
04. April Fools

Side C

01. Call Off The Dogs
02. Fall Back To Earth
03. Driving Rain

Side D

01. You're A Lie
02. World On Fire
03. Anastasia






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 131

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом