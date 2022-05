сегодня



Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS ко Дню Музыкального Магазина выпустят специальный релиз, "Live At Studios 60", основой для которого стал материал нового альбома "4". Тираж издания составит 2 250 копий.



Трек-лист:



Side A



01. Actions Speak Louder Than Words

02. Whatever Gets You By

03. C'est La Vie

04. The Path Less Followed



Side B



01. The River Is Rising

02. Spirit Love

03. Fill My World

04. April Fools



Side C



01. Call Off The Dogs

02. Fall Back To Earth

03. Driving Rain



Side D



01. You're A Lie

02. World On Fire

03. Anastasia











