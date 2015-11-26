сегодня



SLASH — о названии нового альбома



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новую работу, получившую название "4", одиннадцатого февраля на Gibson Records. В недавней беседе с Rock Antenne он ответил, почему альбом получил такое простое название:



«Я назвал его "4", потому что это наша четвёртая пластинка, которая, как мне кажется, является важной вехой. И ещё потому, что я не хотел давать ему красивое, умное название, связанное с чем-то конкретным, потому что в 2020 году произошло столько дерьма, что нет ни одного предложения или слова, которое бы определило всё это. Так что вместо того, чтобы даже пытаться, я просто сказал: "Давайте назовём его "4", потому что это больше говорит о том, что эта запись о чём-то, чего мы достигли на данный момент, и она не совсем обо всём происходящем».







</div>





</div>















+0 -0



просмотров: 203

