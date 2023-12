11 дек 2023



SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"



Billy F Gibbons, Slash and Myles Kennedy, Jason Bonham's LED ZEPPELIN EVENING и CLUTCH были среди музыкантов, принявших участие в 32 шоу "Warren Haynes Presents: Christmas Jam", проходившем девятого декабря в ExploreAsheville.com Arena. В частности Gibbons исполнил хиты ZZ TOP "Jesus Just Left Chicago" и "Sharp Dressed Man", Slash и Kennedy "Feel Like Makin' Love" (BAD COMPANY),"You Shook Me All Night Long" (AC/DC),"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan) и "Hunger Strike" (TEMPLE OF THE DOG).















