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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Slash

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11 дек 2023 : 		 SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"

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|||| 11 дек 2023

SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"



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Billy F Gibbons, Slash and Myles Kennedy, Jason Bonham's LED ZEPPELIN EVENING и CLUTCH были среди музыкантов, принявших участие в 32 шоу "Warren Haynes Presents: Christmas Jam", проходившем девятого декабря в ExploreAsheville.com Arena. В частности Gibbons исполнил хиты ZZ TOP "Jesus Just Left Chicago" и "Sharp Dressed Man", Slash и Kennedy "Feel Like Makin' Love" (BAD COMPANY),"You Shook Me All Night Long" (AC/DC),"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan) и "Hunger Strike" (TEMPLE OF THE DOG).








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