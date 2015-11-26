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SLASH : «Я фанат туров»



SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о своей любви к турам:



«Я фанат дороги. Вот почему пандемия стала для меня таким шоком. Я бы сказал, что, наверное, 85 процентов своего времени я провожу на гастролях, и делал это столько, сколько себя помню — с 1985 или 86 года. И я люблю этим заниматься.



Люди считают меня сумасшедшим, потому что чем старше я становлюсь, тем больше я люблю гастроли — это, похоже, доставляет мне всё больше удовольствия. Но во многом это объясняется тем простым фактом, что я люблю играть на гитаре, а моё любимое место для игры — это живое выступление, в отличие от студии или дома. Так что если я действительно хочу оторваться по полной от игры на гитаре, я должен отправиться в турне!»







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