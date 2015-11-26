Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 37
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SLASH: «Я фанат туров»



*
zoom
*
* *
SLASH в рамках недавнего интервью рассказал о своей любви к турам:

«Я фанат дороги. Вот почему пандемия стала для меня таким шоком. Я бы сказал, что, наверное, 85 процентов своего времени я провожу на гастролях, и делал это столько, сколько себя помню — с 1985 или 86 года. И я люблю этим заниматься.

Люди считают меня сумасшедшим, потому что чем старше я становлюсь, тем больше я люблю гастроли — это, похоже, доставляет мне всё больше удовольствия. Но во многом это объясняется тем простым фактом, что я люблю играть на гитаре, а моё любимое место для игры — это живое выступление, в отличие от студии или дома. Так что если я действительно хочу оторваться по полной от игры на гитаре, я должен отправиться в турне!»

SLASH:



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 110

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом