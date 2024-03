8 мар 2024



BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH



"Killing Floor" feat. Brian Johnson, новое видео SLASH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Orgy Of The Damned", релиз которого намечен на 17 мая на Gibson Records:



01. The Pusher (feat. Chris Robinson)

02. Crossroads (feat. Gary Clark Jr.)

03. Hoochie Coochie Man (feat. Billy Gibbons)

04. Oh Well (feat. Chris Stapleton)

05. Key To The Highway (feat. Dorothy)

06. Awful Dream (feat. Iggy Pop)

07. Born Under A Bad Sign (feat. Paul Rodgers)

08. Papa Was A Rolling Stone (feat. Demi Lovato)

09. Killing Floor (feat. Brian Johnson)

10. Living For The City (feat. Tash Neal)

11. Stormy Day (feat. Beth Hart)

12. Metal Chestnut







