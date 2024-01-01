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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 16
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Slash

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8 мар 2024 : 		 BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH

4 мар 2024 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

15 фев 2024 : 		 SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS

14 фев 2024 : 		 GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH

27 янв 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

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17 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»

11 дек 2023 : 		 SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"

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17 ноя 2023 : 		 Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK

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27 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад

22 июл 2023 : 		 SLASH работает над новым сольником

14 июл 2023 : 		 SLASH записался с DEMI LOVATO

14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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|||| 8 мар 2024

BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH



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"Killing Floor" feat. Brian Johnson, новое видео SLASH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Orgy Of The Damned", релиз которого намечен на 17 мая на Gibson Records:

01. The Pusher (feat. Chris Robinson)
02. Crossroads (feat. Gary Clark Jr.)
03. Hoochie Coochie Man (feat. Billy Gibbons)
04. Oh Well (feat. Chris Stapleton)
05. Key To The Highway (feat. Dorothy)
06. Awful Dream (feat. Iggy Pop)
07. Born Under A Bad Sign (feat. Paul Rodgers)
08. Papa Was A Rolling Stone (feat. Demi Lovato)
09. Killing Floor (feat. Brian Johnson)
10. Living For The City (feat. Tash Neal)
11. Stormy Day (feat. Beth Hart)
12. Metal Chestnut




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